صراخ ومليون دولار وأُمّ تروي.. كيف خطف الذكاء الاصطناعي فتاة لم تبرح مكانها؟!

وفي التفاصيل، قالت الأم جينيفر ديستيفانو: "تلقيتُ مكالمة من رقم غير معروف، لم أرغب في الإجابة أولًا؛ لكنني أجبت لأن ابنتي كانت في رحلة تزلج ربما تكون بحاجة لشيء ما".