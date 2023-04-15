صراخ ومليون دولار وأُمّ تروي.. كيف خطف الذكاء الاصطناعي فتاة لم تبرح مكانها؟!

تَمَكن مجموعة من المحتالين من محاكاة صوت فتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ في محاولة لإيهام والدتها باختطافها وطلب فدية مالية بقيمة مليون دولار.. وبعد إبلاغ الشرطة، اكتشفت الأم أن الفتاة لم تُخطَف أصلًا.
وفي التفاصيل، قالت الأم جينيفر ديستيفانو: "تلقيتُ مكالمة من رقم غير معروف، لم أرغب في الإجابة أولًا؛ لكنني أجبت لأن ابنتي كانت في رحلة تزلج ربما تكون بحاجة لشيء ما".
وأكملت: "سمعت صوت ابنتي وهي تصرخ أمي وتبكي، وبدأ المحتال بالتهديد أنه سينقلها للمكسيك إذا لم أستجب لطلباته"، وأردفت: "صدقت حقيقة أنها ابنتي وشعرتُ بالكثير من الخوف".
وتابعت: "في البداية طلب مليون دولار؛ لكنه خفّض الرقم بعد ذلك إلى 50000 دولار بعد أن قلت له إنني لا أملك المال".
وبعد الاتصال بالشرطة تَبين أن ابنتها كانت آمنة وسليمة في رحلة التزلج، واتضح فيما بعد أنه تمت محاكاة صوت الفتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض الاحتيال.