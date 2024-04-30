بأعراض مفاجئة.. فيروس شديد العدوى ينتشر في سفينتين أمريكيتين

وفي التفاصيل، أبلغ ما يقرب من 67 من أصل 1993 راكبًا على متن السفينة "راديانس أوف ذا سي" عن إصابتهم بالمرض، أثناء رحلتها من تامبا إلى لوس أنجلوس بين 8 و22 إبريل، كما أبلغ اثنان آخران من أفراد الطاقم عن المرض.