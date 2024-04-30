بأعراض مفاجئة.. فيروس شديد العدوى ينتشر في سفينتين أمريكيتين

تحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حالتين منفصلتين لانتشار فيروس "نورو" على متن سفينتين سياحيتين أمريكيتين، بعد ورود تقارير عن ركاب يعانون بسبب أعراض الفيروس بشدة.
وفي التفاصيل، أبلغ ما يقرب من 67 من أصل 1993 راكبًا على متن السفينة "راديانس أوف ذا سي" عن إصابتهم بالمرض، أثناء رحلتها من تامبا إلى لوس أنجلوس بين 8 و22 إبريل، كما أبلغ اثنان آخران من أفراد الطاقم عن المرض.
وكانت الأعراض السائدة التي أبلغ عنها المصابون بالفيروس هي الإسهال والقيء، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".
أبلغ ما يقرب من 94 من أصل 2532 راكبًا على متن سفينة "سافير برنسس" عن أعراض مماثلة أثناء رحلتها من لوس أنجلوس إلى جنوب المحيط الهادي، التي بدأت في 5 إبريل ومن المقرر أن تنتهي في 7 مايو.
وأبلغ 20 فردًا إضافيًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 1066، عن ظهور أعراض عليهم أيضًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
يُذكر أن "نورو" هو فيروس مُعد بشدة، عادة ما ينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين أو الأسطح الملوثة، ويمكن أن تسبب عدوى فيروس نورو القيء والإسهال الشديدين اللذين يبدآن فجأة، وينتشر الفيروس عن طريق المخالطة اللصيقة لأحد الأشخاص المصابين.