على خطى دول أخرى.. بريطانيا تخرج "البطاقة الحمراء" لـ"TikTok"

وعبرت سفارة الصين في لندن، في بيان لها، عن قناعتها أن هذه الخطوة تتعارض مع العمليات العادية للشركات ذات الصلة في المملكة المتحدة، وستضرّ في النهاية فقط بمصالح المملكة المتحدة الخاصة، مؤكدة أن القرار استند إلى اعتبارات سياسية وليس حقائق.