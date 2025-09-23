ترامب يثير الجدل بادعاءات حول غياب التوحد في هذه الدولة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي زعم فيها أن بعض المجتمعات مثل الأميش والكوبيين "لا تعرف التوحد" بسبب عدم استخدام دواء الباراسيتامول. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر للإعلان عن دواء جديد للتوحد، حيث انحرف ترامب عن النص المعدّ ليتحدث عن دور المسكن الشائع في انتشار المرض، في خطوة وصفها الأطباء بأنها غير دقيقة وخطيرة.