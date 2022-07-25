فيديو.. روبوت يتحول إلى وحش ويهاجم طفلًا في مباراة شطرنج "مرعبة"

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال سيرجي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، لوكالة "تاس" للأنباء بعد الحادث: إن الروبوت كسر إصبع الطفل؛ مضيفًا أن هذه الآلة لَعِبَت العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.