بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل سوري بأعجوبة بعد ساعات من سقوطه في بئر

وتمكنت الفِرَق في تمام الساعة 00:55 من إنقاذ الطفل وإخراجه من البئر وهو فاقد للوعي مع أعراض صحية متمثلة في نقص الأكسجة؛ بسبب بقائه لفترة طويلة داخل البئر وبوضعية انحشار وضغط على الصدر، إضافة لجروح ورضوض في الوجه والكتفين والساقين جراء السقوط، ونقلته بشكل فوري إلى مستشفى الرحمة في مدينة دركوش، وتم إجراء الإسعافات الأولية له؛ حيث يخضع للعلاج حاليًا.