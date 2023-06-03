منها رائحة العرق.. طبيب روسي: هذه الأشياء تجعل بعضَ الناس أكثرَ جاذبية للبعوض

وذكرت قناة "360 TV" الروسية، في تقرير: أن علماء من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أجروا تجربة في زامبيا، اكتشفوا خلالها أن البعوض ينجذب إلى رائحة العرق، وكذلك المحتوى العالي من الأحماض الكربوكسيلية على الجلد، ولكن رائحة الأوكاليبتوس "يسمى شعبيًّا شجر الكينا" تصده.