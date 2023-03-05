شاهد.. "الفلك الدولي" يشارك في رصد فورة زخة شهب "فبراير الشجاعيات"

ووفقًا لما أوضحهُ المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في بيانٍ أوردهُ لـ"سبق"، قال: إن ذلك جاء في برقيةٍ خاصة نشرها الاتحاد الفلكي الدولي، حيث ذكر المشرف العام على الشبكات المشاركة الدكتور "بيتر جينيسكينز" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن عددًا من الشبكات العالمية، ومنها شبكة الإمارات، رصدت خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2023م ما مجموعه 29 شهابًا تابعًا لهذه الزخة. والجسيمات الفضائية التي سببت الشهب كانت قد انفلتت من مذنب تابع لمجموعة تسمى "عائلة المشتري"، وكانت آخر مرة شوهدت هذه الشهب عام 2013 ومن ثم عام 2018، ومن ثم لم يلاحظ لها أثر في السنوات التالية، إلى أن ظهرت هذه السنة بهذا الشكل القوي نسبيًا.