الضحية منتخب عربي.. قصة "فضيحة خيخون" التي غيرت قوانين كأس العالم قبل 40 سنة

فمنذ العام 1982، تقام آخر مباراتين في الدور الأول من كأس العالم ضمن المجموعة عينها في الوقت نفسه، يأتي ذلك ضمن سياق خطة وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فضحية خيخون خلال العام 1982، والتي كان ضحيتها منتخب عربي كان يستحق الـتأهل، لولا مؤامرة دبرت له.