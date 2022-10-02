السلطات الأمريكية تخلي طائرة ركاب في نيو مكسيكو إثر "تهديد أمني"

قالت السلطات الأميركية، إن طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" كانت متجهة من تكساس إلى نيومكسيكو تم إخلاؤها، يوم الأحد، بعد هبوطها في مطار ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، على إثر تهديد أمني، حسب سكاي نيوز عربية.