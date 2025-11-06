خاتم ذكي جديد يحاكي صوت المستخدم ويفتح حوارًا ذاتيًا

أعلنت شركة ساندبار الأميركية عن تطوير خاتم ذكي يحمل اسم "ستريم رينغ" يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتيح للمستخدم تسجيل أفكاره والتحدث مع “صوت داخلي” يحاكي نبرته الشخصية.
ويُصمم الخاتم من الفضة أو الذهب، ويتيح تسجيل الملاحظات عبر اللمس لتحويلها إلى نصوص رقمية.
ووفقًا لتقارير من مواقع تقنية كـ"وايرد" و"ذا فيرج"، يهدف الخاتم إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم أفكارهم، إلا أن خاصية محاكاة الصوت أثارت مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، رغم تأكيد الشركة أن المعلومات تُشفّر بالكامل.
وأوضحت الشركة أن المنتج سيُطرح بسعر 249 دولارًا، مع بدء الشحن في صيف 2026.