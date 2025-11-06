خاتم ذكي جديد يحاكي صوت المستخدم ويفتح حوارًا ذاتيًا

ووفقًا لتقارير من مواقع تقنية كـ"وايرد" و"ذا فيرج"، يهدف الخاتم إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم أفكارهم، إلا أن خاصية محاكاة الصوت أثارت مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، رغم تأكيد الشركة أن المعلومات تُشفّر بالكامل.