انقسام بين خبراء الصحة العالمية حول إعلان الطوارئ ضد جدري القردة

كشف مصدران أن حالة من الانقسام تسود بين أعضاء فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان تفشّي جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
ووفق "رويترز": فإن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد يحسم الأمر غدًا الأحد بإعلان حالة الطوارئ التي تشكل أعلى درجات التأهب لدى المنظمة.
وتعتبر اللجنة، التي اجتمعت الخميس، مسؤولة عن تقديم المشورة إلى المدير العام الذي يملك القول الفصل في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.
كان تيدروس في الماضي يتبع توصيات اللجنة، لكنّ المصدرين المطلعين على عملية صناعة القرار قالا: إنه يفكر بجدية في إعلان حالة الطوارئ رغم عدم وجود أغلبية مؤيدة لأي الخيارين؛ بسبب شعوره بالحاجة الملحّة للتصدّي للمرض.
ومن المقرّر أن تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًّا في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، اليوم السبت؛ للإعلان عن قرارها النهائي.