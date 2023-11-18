مذكرًا بطفلة النابالم في فيتنام.. "كاتب بريطاني": صورة أطفال غزة الخدج ستبقى عارًا يلطخ "إسرائيل" طويلًا

ويرفض "روتليدج" مبررات "إسرائيل" فيما تفعل، حتى مع إدانته لهجوم حماس، ويقول: "نحن نعلم أن الأطفال، وحتى الأطفال الرضع، قُتلوا على يد حماس في هجوم 7 أكتوبر على المدنيين الإسرائيليين، تلك المذبحة لا تغتفر، ولكن هل يعطي هذا لـ"إسرائيل" الحق في الانتقام الجماعي الذي يحدث الآن في الشفاء وفي الملاجئ الأخرى، وفي منازل الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، حيث قُتل أكثر من 4000 طفل كما ورد في الأخبار؟