أمريكا.. مطالب بالتحقيق في اتصالات "إيلون ماسك" بروسيا

وحسب "سكاي نيوز عربية": قالت السيناتور "جين شاهين" وهي عضو كبير في لجنة العلاقات الخارجية، و"جاك ريد" رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لوزير العدل "ميريك غارلاند" والمفتش العام لوزارة الدفاع: إن ضلوع ماسك في برامج سبيس إكس تلك يجب أن يخضع للتحقيق؛ لاحتمال المنع والاستبعاد من عقود وامتيازات معينة بعد تقارير صدرت في أكتوبر عن محادثاته مع مسؤولين روس.