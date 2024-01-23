هل شاهدت فيضانًا من قبل؟.. مشهد لا ينسى لموجتين تضربان مسكنًا لعسكريين أمريكيين
كشف فيديو صادم عن اللحظة المرعبة التي حطمت فيها الأمواج العاتية أبواب قاعدة عسكرية في جزر مارشال غربي المحيط الهادئ، وتسببت في تطاير الأثاث، مما دفع قيادة الجيش الأمريكي إلى إجلاء "الأفراد غير العاملين في البعثة".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الغريب حوالي الساعة التاسعة مساء السبت الماضي، عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من ثلاثة إلى أربعة أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.
وأصيب شخص بجروح في الجزء السفلي من جسده وتم علاجه في عيادة بجزيرة كواجالين القريبة، وحالته مستقرة.
وقد تم تداول فيديو يظهر اللحظة التي تشق فيها الأمواج العملاقة طريقها عبر مطعم للجيش الأمريكي.
وفي الفيديو الذي التقطه أحد الأشخاص من داخل المطعم، ظهر اقتحام المياه المتدفقة من الخارج مباشرةً، بينما يحاول الناس بالداخل الهرب والنجاة من الماء.
وبعد ثوانٍ، كسرت الأمواج القوية الزجاج وحطمت الأبواب واندفعت داخل القاعة.
وبعدها تستمر المياه في التدفق إلى المبنى بينما يحاول الأشخاص بالداخل، الإمساك بقطع الأثاث لحفظ توازنهم، فيما يبدو عليهم الخوف.
وحسب الصحيفة، ضربت الفيضانات الناجمة عن الأمواج العاتية مطارين في آيلينجلابلاب أتول، وهي جزيرة على شكل حلقة تحيط بها الشعاب المرجانية.
وقال الجيش الأمريكي في بيان مساء الأحد: "لقد قمنا بإحصاء جميع الموظفين وإجلاء جميع الأفراد غير العاملين في البعثة".