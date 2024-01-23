هل شاهدت فيضانًا من قبل؟.. مشهد لا ينسى لموجتين تضربان مسكنًا لعسكريين أمريكيين

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الغريب حوالي الساعة التاسعة مساء السبت الماضي، عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من ثلاثة إلى أربعة أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.