الصحة المصرية: إصابة 20 راكبًا بحادث تصادم قطاري المنيا

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أشارت في بيان صحفي إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة؛ وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا؛ مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.. وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.