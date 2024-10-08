بعد "هيلين" المدمر.. ولاية أمريكية تُواجه "إعصار ميلتون الكارثي" بأوامر إخلاء إلزامية

اشتدت قوة إعصار ميلتون بسرعة؛ ليصبح إعصارًا من الفئة الخامسة، في خليج المكسيك متجهًا نحو فلوريدا الأمريكية؛ مما يهدد بحدوث أضرار كارثية في الولاية التي لا تزال تتعافى من الدمار الذي خلّفه إعصار هيلين.