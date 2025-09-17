باحثون: التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف

وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية اليوم، أن هذه الدراسة ـ التي شملت 854 مدينة أوروبية ـ خلصت إلى أن تغير المناخ كان سببًا في 68% من أصل 24,400 حالة وفاة يُعتقد أنها مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر عن المعهدين البريطانيين اللذين ينتمي إليهما الباحثون: "إمبريال كوليدج لندن" و"كلية لندن للصحة والطب الاستوائي".