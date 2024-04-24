مدمن يشتكي تاجر مخدرات للشرطة في الكويت: باعني بضاعة مغشوشة

في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في الكويت، ذكرت تقارير صحفية كويتية، أن متعاطي مخدرات تَقدم بشكوى ضد تاجرٍ باعَه مخدرات مغشوشة بورق الشجر، زاعمًا أنه تناول المخدر لكن لم يحدث له أي تأثير.