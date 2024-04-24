مدمن يشتكي تاجر مخدرات للشرطة في الكويت: باعني بضاعة مغشوشة

في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في الكويت، ذكرت تقارير صحفية كويتية، أن متعاطي مخدرات تَقدم بشكوى ضد تاجرٍ باعَه مخدرات مغشوشة بورق الشجر، زاعمًا أنه تناول المخدر لكن لم يحدث له أي تأثير.
ووفق ما نقلته BBC، فبعد تلقي البلاغ من مخفر شرطة النعيم، قامت عناصر المباحث في إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على تاجر المخدرات وتفتيش منزله؛ حيث عثروا على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع. وتمت إحالة المدمن والتاجر إلى النيابة العامة التي وَجهت للأول تهمة التعاطي، وللثاني تهمة الاتجار بالمواد المخدرة؛ بحسب الإعلام الكويتي.