بشرى خير.. إنجلترا تطلق تجربة أول لقاح للسرطان في العالم

- يحتوي اللقاح على جزء غير ضار من الجرثومة أو الفيروس "مثل البروتين، أو شكل ميت أو ضعيف من الجرثومة، أو قطعة من مادتها الوراثية"، والتي يتعرف عليها الجهاز المناعي على أنها غريبة ويستجيب لها عن طريق إنتاج الأجسام المضادة.