هل نسيت نظارتك أو المفاتيح في مكان ما؟.. شاهد تقنية جديدة تساعدك في العثور عليها

يحدث كثيرًا أن نضع مفتاح السيارة أو مفتاح المنزل أو النظارة الطبية في مكان ما بالمنزل، ثم ننسى ونبدأ بالبحث المضني عنها، ومن أجل هذا، قدّمت شركة "غوغل" تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العثور على المفقودات.