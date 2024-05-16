هل نسيت نظارتك أو المفاتيح في مكان ما؟.. شاهد تقنية جديدة تساعدك في العثور عليها
يحدث كثيرًا أن نضع مفتاح السيارة أو مفتاح المنزل أو النظارة الطبية في مكان ما بالمنزل، ثم ننسى ونبدأ بالبحث المضني عنها، ومن أجل هذا، قدّمت شركة "غوغل" تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العثور على المفقودات.
وحسب موقع "الحرة"، أعلنت "غوغل" عن هذه التقنية في مؤتمرها الأخير للمطورين "آي/ أو" لعام 2024؛ حيث أطلقت المساعد الشخصي "مشروع أسترا" (Project Astra)، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل في الوقت الفعلي.
وتقول الشركة في بيان لها: "أردنا دائمًا تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي عالمية يمكن أن تكون مفيدة في الحياة اليومية.. يستطيع هذا المساعد فهم الأمور المعقدة ويستوعب ويتذكر ما يراه ويسمعه لفهم السياق واتخاذ الإجراء.. ومعالجة المعلومات بشكل أسرع".
ويستطيع المساعدُ معرفة أماكن الأشياء من خلال كاميرا الهاتف أو النظارات الذكية؛ ففي عرض فيديو توضيحي نشرته الشركة، استجاب النموذج الأوليّ الذي طرحته "غوغل" للأوامر الصوتية بناء على تحليل ما يراه.
وبينما تتجول عدسة كاميرا الجوال في الغرفة، سألته امرأة عن جهاز يطلق الصوت موجود في المكان؛ فقادها إلى جهاز مكبر الصوت، وبالمثل لو سألته عن شيء يفتح الأبواب أو يشغل محرك السيارة.
ويوضح الفيديو أن المساعد نجح في تحديد ماهية الأشياء المحيطة وكيف تعمل؛ بل وعرف اسم الحي الذي تعيش فيه المرأة التي قامت بالتجربة من خلال عدسة الكاميرا، وذكّرها كذلك بالمكان الذي تركت فيه نظاراتها.
لكن المساعد -وفق بعض المعلقين- يمكن أن يثير مشكلة الخصوصية، ويقول إن البعض سيفكرون مرتين قبل السماح لـ"غوغل" باقتحام حياتهم بهذا الشكل.