مصرع عراقي جراء انفجار هاتفه المحمول وهو نائم

وتعليقًا على الحادثة، قال الخبير التكنولوجي العراقي مؤمل أحمد، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية": "مع الأسف، عادة ما تنجم حوادث كهذه بسبب قلة وعي الناس، خاصة الشباب، بخطورة توصيل أجهزة الموبايل بالشاحن لساعات طويلة، وهي بين أيديهم أو على مقربة منهم".