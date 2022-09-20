إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الفرنسيين

بحسب المنظمة تمّ تسيير 28967 رحلة، الجمعة الماضي، مقابل 31450 رحلة قبل يوم.. وعلى مدار الأسبوع، كان المعدل اليومي 29438 رحلة في اليوم، بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع السابق مرة أخرى نتيجة للإضراب.