إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الفرنسيين

أُلغي أكثر من 2400 رحلة جوية، الجمعة، في أوروبا، بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين، وفقاً لتقرير نشرته الإثنين المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" (Eurocontrol)، فيما يلوح إضرابٌ جديدٌ في الأفق نهاية الشهر.
وقال إيمون برانان مدير "يوروكونترول" في منشورٍ على حسابه في تويتر: "تمّ إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية" خلال هذا التحرُّك الاجتماعي، بينما طرأ تأخيرٌ كبيرٌ على رحلات أخرى، من 45 دقيقة لكل رحلة تحلّق فوق الأراضي الفرنسية.
بحسب المنظمة تمّ تسيير 28967 رحلة، الجمعة الماضي، مقابل 31450 رحلة قبل يوم.. وعلى مدار الأسبوع، كان المعدل اليومي 29438 رحلة في اليوم، بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع السابق مرة أخرى نتيجة للإضراب.