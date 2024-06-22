"ابتزاز وإغواء".. كيف يساعد "فيسبوك" و"انستجرام" على استهداف الأطفال والمراهقين؟

في أبريل عام 2019، أرسل ديفيد جينسبرغ، أحد التنفيذيين في شركة ميتا، بريدًا إلكترونيًا إلى رئيسه مارك زوكربيرج، يتضمن اقتراحًا لإجراء بحث حول الوحدة والاستخدام القهري على منصتي "إنستجرام" و"فيسبوك" والحد منهما، مبينًا أن الشركة تخضع للتدقيق، بسبب تأثير منتجاتها خاصة في مجالات الاستخدام الإشكالي كالإدمان والمراهقين، وطلب من "زوكربيرج" توفير 24 مهندسًا وباحثًا وموظفين آخرين، لأن "إنستجرام" تعاني من عجز في مثل هذه القضايا.