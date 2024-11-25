كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. أمواج البحر تغرق خيام النازحين في غزة.. وعجز الإغاثة

تأتي هذه الكارثة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثاني بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وقد أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 85 % من البنية التحتية للقطاع، في ظل حصار مشدد يعيق أي جهود إغاثية أو إنسانية.