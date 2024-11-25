كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. أمواج البحر تغرق خيام النازحين في غزة.. وعجز الإغاثة

تسببت الأمواج العاتية الناتجة عن المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة في غرق وتدمير الآلاف من خيام النازحين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الجيب الساحلي المحاصر.
وفي هذا الإطار ، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، أن العشرات من الخيام على الشريط الساحلي قد أُغرقت بالكامل، بينما أصبحت 81 % من خيام النازحين غير صالحة للاستخدام.
من جانب آخر أوضح محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، أن غالبية الخيام تعاني بسبب تهالكها وعدم جاهزيتها لمواجهة ظروف الشتاء القاسية.
وأضاف: "تمدد مياه البحر بشكل مفاجئ غمر مئات الخيام، وترك الأسر النازحة في صراع لإنقاذ أطفالهم وممتلكاتهم وسط عجز عن التدخل الفعّال بسبب نقص الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المركبات".
وأشار بصل إلى أن الأوضاع الإنسانية مرشحة لمزيد من التدهور مع استمرار المنخفض الجوي، محملاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن منع المساعدات الدولية والإغاثية من الوصول إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس بأن أكثر من 10 آلاف خيمة تعرضت إلى التدمير خلال اليومين الماضيين في خان يونس، محذرًا من تفاقم الكارثة مع بدء موسم الشتاء. وأكد أن الأسر النازحة تواجه خطرًا حقيقيًا مع تضرر الملاجئ المؤقتة وعدم وجود بدائل لإيوائهم.
تأتي هذه الكارثة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثاني بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وقد أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 85 % من البنية التحتية للقطاع، في ظل حصار مشدد يعيق أي جهود إغاثية أو إنسانية.
النازحون في غزة، الذين فقدوا منازلهم في القصف الإسرائيلي، باتوا الآن بلا مأوى حقيقي يحميهم من قسوة الشتاء، ما يدق ناقوس الخطر بضرورة تدخل عاجل من المجتمع الدولي لتفادي كارثة إنسانية غير مسبوقة.