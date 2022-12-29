فيديو مروع.. الهروب من جحيم حريق قتَل وأصاب 40 شخصًا في فندق وكازينو بكمبوديا

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس"، تقريرًا أوليًّا للشرطة الكمبودية؛ أن الحريق اندلع الأربعاء في فندق وكازينو "غراند دايموند سيتي" في بويبيت عند الساعة 11.30 ليلًا بالتوقيت المحلي.