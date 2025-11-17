اختراق علمي: العثور على أقدم حمض نووي ريبي سليم داخل ماموث متجمّد منذ 39 ألف عام

في إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن فريق من الباحثين من عزل أقدم حمض نووي ريبوزي (RNA) معروف حتى الآن، مستخرج من بقايا ماموث صوفي صغير يُدعى "يوكا"، عُثر عليه متجمّدًا في التربة الصقيعية شرق روسيا، ويُقدّر أنه عاش قبل نحو 39 ألف عام.