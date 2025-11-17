اختراق علمي: العثور على أقدم حمض نووي ريبي سليم داخل ماموث متجمّد منذ 39 ألف عام

في إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن فريق من الباحثين من عزل أقدم حمض نووي ريبوزي (RNA) معروف حتى الآن، مستخرج من بقايا ماموث صوفي صغير يُدعى "يوكا"، عُثر عليه متجمّدًا في التربة الصقيعية شرق روسيا، ويُقدّر أنه عاش قبل نحو 39 ألف عام.
ويمثل هذا الاكتشاف تحولًا كبيرًا في فهم العلماء لقدرة الحمض النووي الريبوزي، وهو الجزيء المسؤول عن نقل التعليمات الجينية من الـDNA إلى الخلايا، على البقاء في ظروف حفظ قاسية ولفترات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.
وقد أظهر تحليل الحمض النووي الريبوزي أن الماموث "يوكا" كان يعاني من إجهاد خلوي لحظة نفوقه، كما تم تحديد جينات كانت مفعلة في أنسجته، تُظهر مؤشرات على استجابة جسمه للضغط وربما إصابته بجروح، يُعتقد أنها ناتجة عن هجوم من أسد الكهوف.
وأوضح الدكتور إيميليو مارمول، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "سيل"، أن هذا الاكتشاف يمنح العلماء نظرة مباشرة على البيولوجيا الخلوية للكائن في لحظاته الأخيرة، وهو ما لا يمكن الوصول إليه بنفس الدقة عبر الـDNA أو البروتينات وحدها.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة جديدة مكملة للتقدم في مجالات دراسة الحمض النووي والبروتينات القديمة، حيث سبق أن تم تحديد التسلسل الجيني الكامل لـ"يوكا" وتبيّن أنه ذكر، بعدما كان يُصنّف خطأً كأنثى.
وكان الرقم القياسي السابق لأقدم حمض نووي ريبي يعود إلى جرو ذئب عاش في سيبيريا قبل 14 ألف عام، ما يجعل هذا الكشف الجديد نقطة انطلاق لأبحاث موسعة في دراسة الجينات والتعبير الخلوي لدى الكائنات المنقرضة.