وصفها بـ"الخطأ الأكبر في حياته".. كيف قادت "رسالة أينشتاين" للرئيس روزفلت إلى اختراع القنبلة الذرية؟

وفي بيان رسمي حمل اسم رسالة أينشتاين، وهو عبارة عن بيان صيغ بعبارات عاطفية ضد الحرب النووية، وبدأه الفيلسوف برتراند راسل، وأقرّه أينشتاين قبل أسبوع واحد فقط من وفاته، يقول جزء من النص: "نحن نناشد، بصفتنا بشرًا، تذكروا إنسانيتكم وانسوا الباقي، إذا فعلتم ذلك، فإن الطريق مفتوح أمام جنة جديدة، وإذا لم تتمكنوا من ذلك، فإن خطر الموت الشامل يكمن أمامكم".