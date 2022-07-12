فتش عن الكبير والمخدرات.. قاتلة ابنها بالكويت تعترف: 4 أطفال من 3 رجال!

وأوضحت المصادر أن المتهمة ذكرت في اعترافاتها أيضًا، أنها تعاني من نقص المال، وليس لديها دخل مادي ثابت تنفق منه على نفسها وعلى أطفالها وعلى المواد المخدرة، ولا تستطيع تلبية احتياجاتهم، وكانت تريد التخلص منهم؛ خصوصًا أن آباءهم لا ينفقون عليهم.