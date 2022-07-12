فتش عن الكبير والمخدرات.. قاتلة ابنها بالكويت تعترف: 4 أطفال من 3 رجال!

تم الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص قضية المواطنة الكويتية التي قتلت ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، في منطقة غرب عبدالله المبارك.
وفي التفاصيل، اعترفت الأم خلال استجوابها داخل محبسها من قِبَل رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي، بأنها خططت لجريمتها وقررت التخلص من ابنها قبل ارتكاب الجريمة بـ4 أيام، وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "القبس" الكويتية.
وقالت المصادر للصحيفة، إن المواطنة اعترفت كذلك بأنها أدمنت تناول جميع المواد المخدرة منذ 10 سنوات، وأنها تعيش حياة بلا هدف وبلا قيمة وكلها مشاكل ومنغصات؛ بسبب إدمان المواد المخدرة، وعدم وجود عمل لها، وأنها تزوجت عدة مرات وأنجبت أطفالها الأربعة من 3 رجال مختلفين.
وأوضحت المصادر أن المتهمة ذكرت في اعترافاتها أيضًا، أنها تعاني من نقص المال، وليس لديها دخل مادي ثابت تنفق منه على نفسها وعلى أطفالها وعلى المواد المخدرة، ولا تستطيع تلبية احتياجاتهم، وكانت تريد التخلص منهم؛ خصوصًا أن آباءهم لا ينفقون عليهم.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الطفل الكويتي المفقود منذ فترة، تَعَرض لجريمة قتل في منطقة غرب عبدالله المبارك.
ووفق صحيفة "القبس"، فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تَلَقّت بلاغًا قبل نحو 10 أيام، من مواطنة أفادت خلاله بعثورها على 3 أطفال أعمارهم 3 و5 و6 سنوات في الشارع بمنطقة غرب عبدالله المبارك، وهم في حالة هيستيرية؛ حيث قامت باصطحابهم إلى منزلها في انتظار وصول رجال الأمن لتسليمهم.
وأضافت المصادر، أن الأطفال الثلاثة أفادوا في أقوالهم بأن شقيقهم الأكبر طردهم من منزل أبيهم المتوفى، وأن والدتهم في السجن، وأن لديهم شقيقًا رابعًا مفقودًا يبلغ (7 سنوات) لا يعلمون مكانه منذ فترة.
وأوضحت أن رجال الأمن، بعد تسلمهم الأطفال الثلاثة؛ تَبَيّن أن أحدهم يعاني من إعاقة حيث جرى مخاطبة الأم وهي داخل السجن بما جرى، فطلبت انضمام الطفل المعاق إليها؛ فيما جرى تسليم الطفلين الآخرين إلى إدارة الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية كحل مؤقت حينها.
وأشارت إلى أن رجال المباحث أخضعوا الابن الأكبر لعملية تحقيق مكثفة طيلة الأيام الماضية لكشف لغز اختفاء شقيقه فتوصلوا إلى أنه قتل، وجرى دفنه في نطاق منطقة منزل الأسرة، وأن الشبهات تدور حول قيام الأم وابنها الأكبر بتنفيذ جريمة القتل البشعة، ومن ثم دفن الضحية، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من ملابسات القضية.