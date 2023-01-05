فيديو من تايلاند.. شاهد ما حدث بين رجل وكوبرا قاتلة أمام جمع مرعوب
على رصيف بإحدى مدن جنوبي تايلاند، أمسك عامل إنقاذ حية كوبرا مميتة بيديه العاريتين، وسط رعب وذهول من حوله.
وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حدثت الواقعة في يوم 25 ديسمبر الماضي، في مقهى بإحدى مقاطعات محافظة ناخون سي تامارات، جنوبي تايلاند.
ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة على موقعها، مراوغة استمرت لفترة طويلة بين الحية والرجل الذي فشل في رفعها على طرف عصا مخصصة لها، فقرر إمساكها بيده والسيطرة عليها، وهو ما حدث في النهاية بعد عدة محاولات، حيث أمسكها بيده من رقبتها.
وحسب الصحيفة، فقد تم اكتشاف الكوبرا في المقهى، بعدما سمع العمال صوت فحيحها، واكتشفوا أنها محبوسة في مصيدة فئران.
وقال عامل الإنقاذ سوراسيت راتشاراك: "سمع موظفو المقهى صوت الأفعى فتبعوا الصوت، ووجدوا كوبرا محتجزة في مصيدة فئران.. أعتقد أنها كانت تحاول الإمساك بفأر، لكنها علقت داخل المصيدة، وحين حاول العمال إخراجها، انطلقت على الرصيف حيث أمسكنا بها".