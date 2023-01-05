فيديو من تايلاند.. شاهد ما حدث بين رجل وكوبرا قاتلة أمام جمع مرعوب

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة على موقعها، مراوغة استمرت لفترة طويلة بين الحية والرجل الذي فشل في رفعها على طرف عصا مخصصة لها، فقرر إمساكها بيده والسيطرة عليها، وهو ما حدث في النهاية بعد عدة محاولات، حيث أمسكها بيده من رقبتها.