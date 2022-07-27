التقطها طيار فوق المحيط الأطلسي.. فيديو: هذه اللقطات أثارت حيرة الجميع

وأطلقت هذه الصور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، فالبعض ذهب إلى أنها تشير إلى "نهاية العام"؛ بينما قارنها آخرون بما حدث في مسلسل الرعب الأمريكي "أشياء غريبة" الذي بث على شبكة "نتفليكس"، حسب "سكاي نيوز عربية".