المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: تزايد معدل إصابات جدري القردة في وسط القارة

من ناحية أخرى، لم تبلّغ أوغندا ورواندا وكينيا، التي اكتشفت الحالات الأولى، في شهر يوليو الماضي، عن حالات انتقال جديدة، والأمر نفسه في كوت ديفوار وليبيريا، بحسب تقرير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذي يشير أيضاً إلى عدم تأثر أي دولة إفريقية جديدة بالوباء منذ أسبوع.