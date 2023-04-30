أوباما وبايدن وهيلاري و"التوتر".. لأول مرة صور من البيت الأبيض ليلة اغتيال "بن لادن"

وبعد أيام، ألغى البيت الأبيض جميع الجولات العامة للرئاسة في 1 مايو، ويكشف توثيق المصورين الرسميين للأحداث عن حضور أعضاء مجلس الوزراء وغيرهم في غرفة العمليات، وفي الساعة الـ1:22 بعد ظهر ذلك اليوم، أمر ليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ببدء العملية، وبحلول الساعة الـ3:30 مساء، كانت طائرات هليكوبتر تقلّ قوات أمريكية خاصة تقترب من المجمع في أبوت آباد بباكستان، الذي ذهبت الاستخبارات إلى أن "بن لادن" موجود فيه.