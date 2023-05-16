رَدّ ببيت من الشعر.. الدليمي: لهذا السبب رفض صدام عرضًا أمريكيًّا لإنقاذ حياته

ولفت الدليمي إلى أنه خلال لقائه الأول بصدام بعد اعتقاله، شك أن يكون الماثل أمامه شبيهه، لكثرة ما كان يتردد عن أن الرئيس السابق يستعين بأكثر من 40 شبيهًا له من أجل حماية أمنه الشخصي؛ لكنه بعد محادثته تيقن من هويته الفعلية.