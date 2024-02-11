"الإخصاء" عقوبة مغتصبي الأطفال في هذه الدولة الإفريقية

وحسب وكالة "فرانس برس"، جرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولايزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.