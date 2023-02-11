خرجت من الرُكام وبقيت تنتظر صاحبها.. مشهدٌ مؤثرٌ لـ "كلبة" ترفض المغادرة وحيدة

ووسط الرُكام الذي خلفه الزلزال المدمّر بتركيا برزت قصص إنسانية عدة ما بين الإنقاذ والجهود المبذولة من فرق الإغاثة، وذلك بالتزامن مع مرور يوم خامس على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الإثنين الماضي، حيث بدأت تتلاشى الآمال في العثور على مزيدٍ من الأحياء تحت الرُكام الذى حوّل 10 ولايات تركية إلى مناطق منكوبة في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، ورغم ذلك، فقد استمر المُسعفون ومعهم ذوو المفقودين في التمسُّك بأيّ أملٍ حول إمكانية العثور على مزيدٍ من الناجين، وهو أمرٌ كانت تعزّزه بين وقتٍ وآخر أخبارٌ تفيد بعثور فرق الإنقاذ على أحياء.