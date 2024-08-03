"نورتي عيلتنا جدو".. ملك الأردن يهنئ بولادة حفيدته الأولى لولي العهد

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بياناً، اليوم السبت، جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أن صاحبَي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رُزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر المحرم 1446 هجرية؛ الموافق للثالث من شهر أغسطس 2024 ميلادية، بمولودة سمّياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".