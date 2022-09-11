"رسالة سرية" من الملكة إليزابيث لن تقرأ إلا عام 2085

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني، يحتوي على رسالة سرية من إليزابيث الثانية، مضيفة أن "هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".