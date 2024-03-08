أكثر من 100 امرأة مفقودة بعد عملية خطف في نيجيريا.. ما التفاصيل؟

فُقد أكثر من مئة امرأة في شمال شرق نيجيريا بعد عملية خطف جماعي نُسبت إلى مسلحين، كما أعلنت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس، بعد تقديراتٍ سابقة تحدثت عن خطف 47 امرأة على الأقل.