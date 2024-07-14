عمره 20 سنة.. تحديد هوية مُطلِق النار على ترامب

وكان المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا، ريتشارد غولدنغر، قد أكد عبر شبكة "سي إن إن"، أن المشتبه به في إطلاق النار "كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع الانتخابي في الهواء الطلق"؛ في حين رجح خبراء عسكريون لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية نوع السلاح المستخدم.