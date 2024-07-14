عمره 20 سنة.. تحديد هوية مُطلِق النار على ترامب

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، الأحد، إنه حدد هوية "الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.
وأوضح المكتب أن ذلك الشخص يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عامًا.
وكان مراسل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قد قال في منشور على منصة "إكس" نقلًا عن مصادر لم يكشف عنها: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حدد هوية" الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار.
وأضاف المراسل، أن المتهم الذي لقي حتفه، "يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو من ولاية بنسلفانيا".
من جانبها، نقلت قناة "إيه بي سي 7" في وقت سابق عن مسؤولين قولهم: إنه "يتم إجراء اختبار الحمض النووي" لتحديد هوية المشتبه به؛ لأنه "لم تكن بحوزته بطاقة هوية".
وكان المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا، ريتشارد غولدنغر، قد أكد عبر شبكة "سي إن إن"، أن المشتبه به في إطلاق النار "كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع الانتخابي في الهواء الطلق"؛ في حين رجح خبراء عسكريون لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية نوع السلاح المستخدم.
وقال غولدنغر: "لا أعرف كيف وصل إلى المكان.. لكنه كان في الخارج"؛ مضيفًا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.
كما تحدث غولدنغر لشبكة "إي بي سي نيوز" قائلًا: إن مطلق النار كان متمركزًا على مبنى محاذٍ لموقع التجمع الانتخابي.
من جانبه، أعلن جهاز الخدمة السرية في بيان السبت، أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع".
وأضاف أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيّدوا" مطلق النار.
وأكدت "مارثا راداتز" مراسلة شبكة "إي بي سي نيوز"، أن المعلومات التي تستند إلى مصادر من بينها خبير عسكري؛ تشير إلى أن مُطلِق النار استخدم بندقية قنص من طراز "إيه آر- 15"؛ حيث أطلق 8 طلقات.