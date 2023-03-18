ممثلة خلاعة قد تقذف بالرئيس الأمريكي السابق "ترامب" خلف قضبان السجن.. ما القصة؟

وعلى الرغم من النفي المستمر من "ترامب" لذلك الزعم، واتهامه بارتكاب مخالفة انتخابية، إلا أن محاميه المتهم بدفع الأموال مايكل كوهين زج به في السجن، بعد أن اعترف تحت القسم بأن الرئيس السابق وجهّه إلى دفع مبلغ 130 ألف دولار مقابل شراء صمت "دانيلز" قبيل بدء الاقتراع في الانتخابات، كما قدم ما يفيد استعادته للمال المدفوع من الرئيس السابق.