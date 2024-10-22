لا تجمَعْهما.. خبيرة: لهذا السبب لا نستخدم غسول الفم عند التنظيف بفرشاة الأسنان

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت كيتلين ميلر، رئيسة قسم النظافة والعلاج في مؤسسة "بوبا دينتال كير- Bupa Dental Care" للعناية بالأسنان، أن غسول الفم يحتوي عادة على تركيز أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان؛ مما قد يؤدي إلى تقليل فعالية الفلورايد في الفم إذا استخدمته بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.