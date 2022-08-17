قد تقتل 5 مليارات نسمة.. 3 دول آمنة إذا وقعت حرب نووية

وبحث العلماء آثار النزاعات بين دول مختلفة، بما فيها بين روسيا والولايات المتحدة، وتشير تقديراتهم إلى أن حربًا نوويًا بين هذين البلدين قد تؤدي إلى مصرع أكثر من 5 مليارات نسمة، وسيعاني الكوكب من "شتاء نووي".