"المقطورة".. لقطات مُحزنة لطفلتين سوريتين وأشقائهما تلخّص مأساة "المدمر"

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 قتيلًا و2357 مصابًا، وتشمل محافظات: حلب، وحماة، واللاذقية، وطرطوس، في حين تجاوز عدد الضحايا في الشمال السوري 3500 قتيل.