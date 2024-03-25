بالصور: للسنة العاشرة على التوالي.. الإفطار الرمضاني الأكبر في مصر يجذب الأنظار

وكانت المائدة الضخمة قد بدأت في عام 2013 بإفطار بسيط لخمسة أصدقاء أمام منزلهم في الحي الشعبي، قبل أن تتسع على مدار السنوات الماضية لنحو 10 آلاف، بعد أن أُعجب أهل الحي بالفكرة، وأبدوا رغبتهم في امتداد السعادة والبهجة لتشمل الجميع.