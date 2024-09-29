بالفيديو.. هذا ما فعله ميسي مع طفل اقتحم الملعب لالتقاط "سيلفي"

وحسب "سي إن إن" عربي، أظهر الفيديو طفلاً يدخل المستطيل الأخضر ويتوجه نحو ميسي لالتقاط صورة تذكارية معه، وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً أمنية الطفل، قبل أن يدفعه مطالباً إياه بالخروج على الفور من الميدان بعد مطاردته من رجال الأمن، الذين نجحوا في الإمساك به في نهاية المطاف.