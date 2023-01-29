أفغانستان.. ارتفاع عدد وفيات موجة البرد إلى 166 شخصاً على الأقل

منذ نحو 20 يوماً وأفغانستان تقبع تحت وطأة موجة برد شديدة أودت بحياة 166 شخصاً على الأقل، في أسوأ شتاءٍ يمر بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي وصف فيه بعض السكان أنهم غير قادرين على تحمُّل تكاليف الوقود لتدفئة المنازل في درجات حرارة تقل كثيراً عن درجة التجمُّد.