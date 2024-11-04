إجلاء نحو 70 ألف شخص في كوبا تحسباً لفيضانات

وتمَّ إجلاء هؤلاء من سبع بلديات من أصل 10 في مقاطعة غوانتانامو (نحو ألف كيلومتر جنوب شرقي هافانا)، حيث كان الإعصار أوسكار قد تسبّب في فيضانات تاريخية وخلف ثمانية قتلى قبل أسبوعين.