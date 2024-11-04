إجلاء نحو 70 ألف شخص في كوبا تحسباً لفيضانات

أُجلي أكثر من 66 ألف شخص من غوانتانامو في أقصى شرق كوبا قبل الهطول الوشيك لأمطارٍ غزيرة تهدّد المنطقة التي سبق أن تضرّرت بشدة من الإعصار أوسكار.
وتمَّ إجلاء هؤلاء من سبع بلديات من أصل 10 في مقاطعة غوانتانامو (نحو ألف كيلومتر جنوب شرقي هافانا)، حيث كان الإعصار أوسكار قد تسبّب في فيضانات تاريخية وخلف ثمانية قتلى قبل أسبوعين.
وحذّر معهد الأرصاد الجوية في كوبا، أمس الأحد، من أن "زخات وأمطاراً وعواصف رعديّة ستصل إلى الطرف الشرقي" من البلاد.
وضرب الإعصار أوسكار، كوبا في 20 أكتوبر قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة استوائية.