ليس مقعد المرحاض.. أماكن لا تخطر ببالك هي "الأكثر قذارة" في المنزل

وفي التفاصيل، جمع بول داوسون، خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بالتعاون مع شبكة "سي إن إن"، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل؛ لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم.