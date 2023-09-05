ليس مقعد المرحاض.. أماكن لا تخطر ببالك هي "الأكثر قذارة" في المنزل

نظافة المنزل من الضروريات للوقاية من الأمراض، والتخلص من الميكروبات الضارة والجراثيم، والتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية. والسؤال هو: ما هي أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم بالمنزل؟ هل هي بالفعل مقعد المرحاض كما يعتقد كثيرون أم مكان آخر؟
وفي التفاصيل، جمع بول داوسون، خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بالتعاون مع شبكة "سي إن إن"، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل؛ لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم.
وهذه الأماكن هي: مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل، وفقًا لـ"العربية نت".
والمفاجأة كانت بعدما تبين أن مقعد المرحاض هو "أكثر الأماكن نظافة" مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.
وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأمريكية باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهريًّا، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.
وبدورها، تقول "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، إنه في حال عدم توافر المطهرات المنزلية يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.