زلزال بقوة 7.6 درجة في مينداناو بالفلبين والسلطات تحذّر من تسونامي

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواجٌ تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر، ونصح السكان في مقاطعتَي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال، بـ"إخلاء" مناطقهم "فوراً" والتوجّه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.