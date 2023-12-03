زلزال بقوة 7.6 درجة في مينداناو بالفلبين والسلطات تحذّر من تسونامي

ضرب زلزالٌ بقوة 7,6 درجة جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، فيما حذّرت السلطات المحلية من "تسونامي مدمّر" وحضّت سكان المناطق الساحلية على مغادرتها.
وبعد مدة قصيرة، ضربت هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجة المنطقة ذاتها، بحسب المركز.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، عبر إكس، "توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديداً لحياة السكان".
وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواجٌ تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر، ونصح السكان في مقاطعتَي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال، بـ"إخلاء" مناطقهم "فوراً" والتوجّه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.